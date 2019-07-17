وزراء اتصالات روسيا وتركيا وآذربيجان في طهران

انطلاق اعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للاحزاب الآسيوية في طهران

بدأ اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي التاسع والعشرين للأحزاب الاسيوية والمؤتمر الثاني الخاص بطريق الحرير، صباح اليوم الجمعة، في طهران بمشاركة العديد من الشخصيات الرسمية والحزبية والسياسية. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي التاسع والعشرين للأحزاب الاسيوية والمؤتمر الثاني الخاص بطريق الحرير، بدأ صباح اليوم ...