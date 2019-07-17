وزراء اتصالات روسيا وتركيا وآذربيجان في طهران

وصل وزراء الاتصالات الروسي والتركي والاذربيجاني صباح اليوم الاربعاء إلى طهران للمشاركة في الاجتماع الرباعي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الاربع.
وتستضيف وزراة الاتصالات الإيرانية هذا الاجتماع الرباعي بعد ساعات.
وكتب مساعد وزير الاتصالات الإيراني”حميد فتاحي” على صفحته في تويتر، ان الاجتماع الرباعي يهدف الى تطوير العلاقات الاقتصادية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء منطقة أكثر قدرة لمواجهة الأحادية الغربية.
ويوفر الاجتماع الرباعي فرصة لإنشاء سوق مشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المشتركة.
المصدر: وكالة فارس