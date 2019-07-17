بعد أكثر من 80 عاما.. “خنفساء فولكس فاغن” تحال إلى التقاعد!

أعلنت شركة “فولكس فاغن” مؤخرا عن إنتاجها لآخر سيارة من سيارات Beetle الملقبة بالخنفساء، والتي أصبحت أسطورة في عالم السيارات خلال العقود الثمانية الفائتة.

وجرى الاحتفال بإنتاج آخر سيارة من هذا النموذج في معمل “فولكس فاغن” في ولاية بويبلا المكسيكية، وسط حضور ملفت لوسائل الإعلام، وشخصيات مرموقة في عالم تصنيع السيارات.

و خلال الاحتفال قال الرئيس التنفيذي لفرع “فولكس فاغن” في المكسيك، شتيفن ريتشيه: “اليوم هو اليوم الأخير، كم كان الأمر مؤثرا ومليئا بالمشاعر، تصميم السيارة التي عرضناها اليوم هو التصميم الثالث والأخير لسيارات Beetle، ستعرض هذه السيارة للبيع على موقع أمازون الإلكتروني”.

وأوضح المسؤول أن مصنع “فولكس فاغن” الذي أطلق آخر سيارة Beetle سينتقل العام القادم إلى تصنيع سيارات touareg الرباعية الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أن سيارة Beetle الأسطورية رأت النور لأول مرة عام 1938، وصنعت بأمر من الزعيم النازي، أدولف هتلر الذي أراد إنتاج سيارة رخيصة بمقدور الجميع اقتناءها.

المصدر: روسيا اليوم