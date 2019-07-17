الإضراب مستمر في عين الحلوة وقطع طرقات في صيدا ليلا احتجاجا على قرار وزارة العمل

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” أن الإضراب لا يزال مستمرا في مخيم عين الحلوة لليوم الثاني على التوالي إذ تم اقفال جميع مداخل المخيم ومنع ادخال اي من المواد الغذائية والتموينية احتجاجا على قرارات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين.

وكانت صيدا قد شهدت ليلا، مسيرة سيارات جابت شوارعها تضامنا مع العمال الفلسطينيين تبعها اقدام عدد من الشبان على قطع الطريق عند البوابة الفوقا بالإطارات المشتعلة ومحاولة عدد منهم قطع الطريق عند دوار القدس حيث احرقوا الإطارات المشتعلة. وعلى الفور انتشر الجيش اللبناني وعمل على اعادة فتح الطريق وتفريق المحتجين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام