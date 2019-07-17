قوى الامن الداخلي: توقيف 125 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات سرقة نشل ودخول خلسة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 09:32

قوى الامن الداخلي: توقيف 125 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات سرقة نشل ودخول خلسة

منذ 38 mins 17 July، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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