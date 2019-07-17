المرشح لحقيبة الحرب الأمريكية: روسيا تتحدى الولايات المتحدة في البحرين المتوسط والأسود

اعتبر المرشح لمنصب وزير الحرب الأمريكي، مارك إسبر، أن روسيا تتحدى الولايات المتحدة في منطقتي البحرين الأبيض المتوسط والأسود.

وقال إسبر، في إفادات خطية لجلسة استماع للنظر في ترشيحه بلجنة شؤون القوات المسلحة، الثلاثاء: “تكمن الأهداف الاستراتيجية لروسيا في البحر الأسود، على الأرجح، في دعم طرق الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وضمان أمنها الخاص”.

وأضاف إسبر أن “وجود روسيا في البحر الأبيض المتوسط يتيح لها تمثيل قوة عسكرية”، وتابع موضحا: “الأنشطة العسكرية البحرية في منطقتي البحر الأبيض وشرق المتوسط موجهة، على ما يبدو، لتحدي عمليات الولايات المتحدة وحلفائها وحرية مناوراتهم”.

وتأتي الادعاءات الأمريكية في الوقت الذي تواصل فيه دول الناتو حشد قواتها على حدود روسيا، ما يزيد من التوتر بين الجانبين، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الروسية أن لا خطط لديها لشن هجمات على أي دولة.

المصدر: وكالات