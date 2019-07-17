خسوف جزئي للقمر يشهده لبنان في هذه اللحظات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 00:26
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل أئمة الجمعة والجماعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
الإمام الخامنئي: بريطانيا الخبيثة تقوم بقرصنة بحرية وتسرق سفننا وتضفي على جريمتها صبغة قانونية وهذا لن يمر من دون رد
الإمام الخامنئي: الدول الأوروبية لم تنفذ التزاماتها بالاتفاق النووي ولن نكون ضعفاء أمام ذلك
الإمام الخامنئي: لقد بدأنا بتقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي وهذا الأمر من المؤكد أنه سيستمر وهو البداية
الإمام الخامنئي: الأوروبيون لم ينفذوا 11 بنداً من تعهداتهم والمشاكل بيننا وبينهم سببه تكبرهم
الخارجية الايرانية: تم سحب ناقلة نفط تعرضت لعطل تقني في الخليج الى المياه الايرانية
الخارجية الايرانية: القوات الايرانية قامت بسحب الناقلة حتى يتم اصلاح اعطالها
الخارجية الايرانية: ناقلة النفط قامت بتوجيه نداء استغاثة وتم التعامل معها وفقا للقوانين الدولية
المتحدث باسم منظمة للطاقة الذرية الإيرانية: سنلتزم بمستوى الـ4,5 بالمئة لتخصيب اليورانيوم ولم نقرر تخطي هذا المستوى
وزير الحرب الاميركي بالوكالة: لا نريد حربا مع ايران ونريد العودة لمسار المفاوضات معهم دون شروط
مجلس النواب اللبناني يستكمل جلساته لمناقشة مشروع موازنة العام 2019 والتي تستمر على مدى 3 أيام
النائب حسن فضل الله خلال جلسة مناقشة الموازنة: سنكمل معركة الفساد وسننتصر فيها لكنها بحاجة لنفس طويل
النائب فضل الله: نريد أن نحمي المسار المستقبلي للمالية العامة عبر تحديد المسؤول ولن نترك الذي حصل دون محاسبة
رئيس الحكومة سعد الحريري: الحكومة لا توافق على كل ما يقترحه صندوق النقد الدولي ومنها زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين
المئات يتظاهرون في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت رفضاً للبنود الضرائبية في مشروع الموازنة
مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يوقف العمل بالسياج الشائك مقابل حولا بعد احتجاج الجيش اللبناني على عمله خارج الخط الازرق
مراسل المنار: استشهاد الطفل طارق أحمد ذبانية "7 سنوات" بعد دهسه من قبل مستوطنين غرب الخليل
وزير الدفاع الاميركي بالوكالة: تسلم تركيا منظومة "أس400" يهدد أمنها وأمن الناتو
نائب رئيس لجنة الامن القومي الايراني: اللجنة تسلمت 13 مشروع قرار حول الرد بالمثل على الاجراءات الامريكية ضد ايران
رويترز: بريطانيا سترسل بارجة ثالثة وناقلات الى الخليج الفارسي
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يلتقي المبعوث الدولي الى اليمن مارتن غريفيث
محمد عبد السلام: السيد الحوثي أكد جاهزيتنا للسلام العادل وعلى ضرورة وقف العدوان الغاشم وفك الحصار الظالم
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الاقليمي
العميد يحيى سريع: سلاح الجو استهدف مرابض الطائرات بلا طيار في مطار جيزان وأدى ذلك الى تعطل حركة الملاحة الجوية
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تقدم استقالتها من منصبها والاستقالة تدخل حيز التنفيذ في 12 ايلول
خسوف جزئي للقمر يشهده لبنان في هذه اللحظات
منذ 1 ساعة
16 July، 2019
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الخارجية الايرانية: استجبنا لطلب المساعدة من قبل ناقلة نفط اجنبية
خسوف جزئي للقمر يشهده لبنان
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