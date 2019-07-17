خسوف جزئي للقمر يشهده لبنان في هذه اللحظات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2019 - 00:26

خسوف جزئي للقمر يشهده لبنان في هذه اللحظات

منذ 1 ساعة 16 July، 2019
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