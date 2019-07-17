محمد عبدالسلام: مزاعم ترامب لا تستحق عناء الرد

وصف رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، مزاعم ترامب أنه “يريد خروج إيران من اليمن”، بأنها مجافاة للواقع والوقائع ولا تستحق عناء الرد، عدا أنها سياسة ابتزاز لرفع الفاتورة على المملكة الحلوب.

وقال عبدالسلام في تغريدة له مساء اليوم الثلاثاء على “تويتر”، “العدوان على اليمن أعلن من واشنطن، ورأس حربته أدوات أمريكا، والمجازر ارتُكبت بأسلحة أمريكية، وشيوخ في الكونغرس يطالبون بلادهم وقف دعمها لدول العدوان”.

وأضاف “ومزاعم ترمب أنه يريد خروج إيران من اليمن مجافاة للواقع والوقائع ولا تستحق عناء الرد، عدا أنها سياسة ابتزاز لرفع الفاتورة على المملكة الحلوب”.

المصدر: المسيرة نت