الفصائل الفلسطينية والاحزاب الوطنية والاسلامية اللبنانية طالبت بالتوقف الفوري عن اجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين

عقدت فصائل العمل الوطني الفلسطيني والقوى والاحزاب اللبنانية الوطنية والاسلامية اجتماعا موسعا في مكتب قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني العميد توفيق عبدالله في مخيم الرشيدية، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات، لا سيما اجراءات وزارة العمل اللبنانية الاخيرة التي طالت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتم اصدار بيان جاء فيه الآتي:

1- نثمن موقف كافة القوى والاحزاب اللبنانية الرافضة لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتهم دولة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله.

2- رفض المجتمعون اجراءات وزارة العمل الاخيرة تحت مبررات غير منطقية، خصوصا ان العائد الاقتصادي للعمال الفلسطينيين يساهم في دعم الاقتصاد اللبناني.

3- طالب المجتمعون التوقف الفوري عن هذه الاجراءات بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مشددين على ان هذه الاجراءات لا تخدم العلاقة الاخوية بين الشعبين الشقيقين.

4- نثمن المواقف الشعبية اللبنانية التي عبرت عن تضامنها مع شعبنا وعن عمق العلاقة والانصهار بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

5- اكد الحضور على مواصلة الحوار اللبناني الفلسطيني من اجل اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

6- ثمن المجتمعون الدور الفعال للشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه الانسانية والاجتماعية والمتمسك بحق العودة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام