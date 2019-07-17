بوغدانوف يجري محادثات “صريحة” مع وفد لـ “حماس” في موسكو

كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أنه بحث مع وفد لحركة “حماس” الفلسطينية برئاسة عضو مكتبها السياسي، موسى أبو مرزوق، الوضع في قطاع غزة.

وفي تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قال بوغدانوف إن لقاءه مع أبو مرزوق ركز على مناقشة الحالة الراهنة في العلاقات بين حركتي “فتح” و”حماس”. وأكد الدبلوماسي مواصلة العمل في هذا الاتجاه، موضحا أنه يقصد “الجوانب السياسية والعملية لإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية”، باعتباره ظرفا ترتبط به آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وذكر بوغدانوف أن المحادثات جرت في “أجواء من الصراحة” واستغرقت أربع ساعات.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن الجانب الروسي أشار، خلال المحادثات، إلى “عدم وجود بديل عن البحث عن حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية بناء على القوانين الدولية القائمة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية من العام 2002”.

وجاء في البيان أن الجانبين بحثا أيضا الجهود لإعادة الوحدة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، حيث جدد الجانب الروسية استعداده لمواصلة “تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين من أجل ضمان تحقيق الوفاق الوطني، باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني في بناء دولة مستقلة في حدود العام 1967”.

المصدر: وكالات