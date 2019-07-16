زاخاروفا: استخدام القوة ضد إيران سيقود إلى انهيار المنطقة

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تحذير موسكو من مخاطر سيناريو استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وفي تصريحات لإذاعة “كومسومولسكايا برافدا”، اليوم الثلاثاء، قالت زاخاروفا: “التنبؤ بنتائج سيناريو استخدام القوة (ضد إيران) بات سهلا حتى بالنسبة لمن ليس خبيرا في هذه الأمور، فقد شاهدنا، خلال العقد الأخير من الزمن، أمثالا عدة متتالية على ذلك. وعلما أن المنطقة لم تتجاوز بعد تبعات الأحداث في ليبيا وسوريا واليمن، فمن الواضح أن يؤدي تطبيق السيناريو العسكري هذا مع إيران إلى انهيار”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن المجتمع الدولي لم يجد حتى الآن طريقا لإعادة الاستقرار إلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وأردفت أن “جولة التصعيد الحالية تفزع الجميع، وأنا أقصد الدول الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة”.

وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وفرضت عقوبات عدة على طهران، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى وقف صادراتها النفطية. وأدت المواجهة السياسية بين الدولتين إلى تصعيد أمني خطير في منطقة الخليج، بعد إعلان واشنطن، في مايو الماضي، إرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” إلى هناك.

كما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 24 مايو الماضي، إرسال 1.5 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوتر مع إيران، فيما وصفت طهران هذه الخطوة بـ “التهديد للسلام والاستقرار في العالم”.

ومن أبرز عوامل التصعيد السياسي في المنطقة، تنفيذ إيران وعيدها بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، في حال عجز الدول الأوروبية عن إنشاء آلية مالية فعالة كفيلة بإبقاء المعاملات التجارية بين أوروبا والجمهورية الإسلامية بالالتفاف على العقوبات الأمريكية.

المصدر: وكالات