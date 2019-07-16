الخارجية الإيرانية: ناقلة النفط قامت بتوجيه نداء استغاثة وتم التعامل معها وفقا للقوانين الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 22:48

الخارجية الإيرانية: ناقلة النفط قامت بتوجيه نداء استغاثة وتم التعامل معها وفقا للقوانين الدولية

منذ 50 mins 16 July، 2019
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