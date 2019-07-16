الحريري: مصلحة لبنان والنقد اللبناني اولا

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب المسائية الثلاثاء إن “صندوق النقد الدولي اقترح علينا زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA إلى 15 بالمئة، ولا يمكننا ان نسير بكل اقتراحاته فمصلحة لبنان والنقد اللبناني اولا”، وتابع “إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي اوكي”، بحسب تعبيره.

وأضاف الحريري “اننا نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الامور بشكل ايجابي لإيجاد الحلول واتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي ان نتكلم بمسؤولية وهاجموا الحكومة كما تريدون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام