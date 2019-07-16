علي فيصل: اجراءات وزارة العمل بحق الفلسطينيين لا يمكن فهمها الا باعتبارها اجراءات سياسية

دعا عضو المكتب السياسي لـ”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” علي فيصل “وزارة العمل اللبنانية الى تفهم خصوصية اللاجئين الفلسطينيين والعمالية الفلسطينية في لبنان باعتبارها عمالة مقيمة تزرع وتأكل وتنفق في لبنان وليس عمالة اجنبية وافدة تنطبق عليها القوانين اللبنانية”، وتابع “بالتالي فإذا كان مبررا اشتراط الحصول على اجازة العمل بالنسبة للعمال الاجانب الوافدين الى لبنان بغرض العمل، فان العامل الفلسطيني موجود في لبنان منذ الولادة ولا مكان يقيم ويعمل فيه الا هنا”.

واكد فيصل الثلاثاء أن “هناك من يحاول ان يصور اللاجين الفلسطينيين والعمال وكأنهم يخالفون القانون وهذا كلام غير دقيق وتحريض على الفلسطينيين لتبرير اجراءات وزارة العمل الظالمة”، ولفت الى ان “الفلسطينيين بجميع تياراتهم يحترمون ويلتزمون القانون اللبناني ويطالبون كل يوم بتطبيق القانون بشكل شمولي وعلى قاعدة العدالة التي تضمن وقف كل اشكال التمييز والحصار ووقف جميع اشكال التعامل غير الانساني سواء مع العمال او مع جميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بشكل قانوني في لبنان”.

واعتبر فيصل أن “إلغاء إجازة العمل بشكل كامل هو وحده الذي يضمن بيئة سليمة يمكن البناء عليها لتطوير المسار الايجابي في العلاقات الفلسطينية اللبنانية التي نطمح جميعنا الى تعزيزها على قاعدة دعم حق العودة”، وأشار الى أن “الابقاء على هذه الاجازة سيترتب مضاعفات وانعكاسات لا تحميها القوانين اللبنانية”، ولفت الى ان “اجراءات وزارة العمل لا يمكن فهمها من قبل الشعب الفلسطيني في لبنان الا باعتبارها اجراءات سياسية تطرح اكثر من علامات استفهام حول توقيتها خاصة ظل تصاعد الضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه الوطنية خاصة حقه في العودة”.

المصدر: بريد الموقع