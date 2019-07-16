ترامب يريد التحقيق مع غوغل

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء انه يريد أن تقوم إدارته ب”النظر” في إذا ما كانت شركة غوغل تعمل مع الحكومة الصينية وهو ما سارعت الشركة الأميركية إلى نفيه.

وجاء تصريح ترامب بعد أن قال ملياردير التكنولوجيا بيتر تيل ان غوغل تعمل مع الحكومة الصينية او الجيش الصيني.

وكتب ترامب في تغريدة “يعتقد مستثمر التكنولوجيا الملياردير بيتر تيل أنه يجب التحقيق مع غوغل بشبهة الخيانة”. وأضاف “هذا الرجل العظيم والذكي يعرف في هذه المسألة أكثر من أي شخص آخر! ستنظر إدارة ترامب في هذه القضية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية