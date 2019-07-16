ترامب يريد التحقيق مع غوغل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 16 2019 - 19:31

ترامب يريد التحقيق مع غوغل

منذ 59 mins 16 July، 2019
«غوغل» تفتح نظام «أندرويد» للمنافسين الروس
«غوغل» تفتح نظام «أندرويد» للمنافسين الروس
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء انه يريد أن تقوم إدارته ب”النظر” في إذا ما كانت شركة غوغل تعمل مع الحكومة الصينية وهو ما سارعت الشركة الأميركية إلى نفيه.
وجاء تصريح ترامب بعد أن قال ملياردير التكنولوجيا بيتر تيل ان غوغل تعمل مع الحكومة الصينية او الجيش الصيني.
وكتب ترامب في تغريدة “يعتقد مستثمر التكنولوجيا الملياردير بيتر تيل أنه يجب التحقيق مع غوغل بشبهة الخيانة”. وأضاف “هذا الرجل العظيم والذكي يعرف في هذه المسألة أكثر من أي شخص آخر! ستنظر إدارة ترامب في هذه القضية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة