هنية: نأسف لإجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين اللاجئين

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الثلاثاء رسائل إلى الرؤوساء الثلاثة في لبنان، بخصوص إجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين من اللاجئين.

وعبر هنية خلال رسائله “عن شكره وتقديره لمواقف الدولة اللبنانية الشقيقة المشرفة والمؤيدة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في نضاله من أجل انتزاع حريته وكرامته”.

وشدد هنية على “موقف لبنان الرافض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتغييبها عبر ما يسمى صفقة القرن وأدواتها ورشة البحرين الاقتصادية”، وأسف “لإجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان في أماكن عملهم ومؤسساتهم وتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحقهم ومؤسساتهم وبحق من يشغلهم وإغلاق مؤسساتهم”.

وقال هنية “إننا في حركة حماس نرى أن هذه الإجراءات لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي التاريخي والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لمشاريع التوطين ولكل المخططات التي تفرط وتتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة”.

وأوضح هنية أن “هذه الإجراءات لا تخدم العلاقة الأخوية ومسار الحوار اللبناني الفلسطيني”، وتابع “إنما تدفع إلى مزيد من التضييق على اللاجئين الفلسطينيين”، ونوه “بحرص قادة لبنان الكبير على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئين في لبنان”.

المصدر: فلسطين اليوم