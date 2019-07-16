وزير البيئة الفرنسي يستقيل على خلفية اتهامات باستغلال المال العام

قدم وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو روجي الثلاثاء استقالته من الحكومة على خلفية اتهامه بـ”نفاق مبالغ كبيرة على عشاء وسهرات باذخة” على حساب الدولة حينما كان رئيسا للجمعية الوطنية.

وقال دو روجي في بيان له إن “الهجوم الإعلامي الذي تتعرض له عائلتي يجبرني اليوم على أخذ مسافة”، وتابع “الوقت والجهد الذي أحتاجه للدفاع عن نفسي لن يسمح لي باستكمال مهمتي كما يجب كوزير للبيئة معين من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لهذا السبب قدمت استقالتي لرئيس الوزراء هذا الصباح”.

من جهتها أعلنت الناطقة باسم الحكومة سيبيت نديايي عن قبول رئيس الوزراء استقالة دو روجي.

المصدر: سبوتنيك