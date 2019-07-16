الخليل في جلسة الموازنة: 3 مؤشرات لا تزال تشكل إستنزافا للوضع المالي هي حجم الرواتب وكلفة الدين العام ودعم مؤسسة الكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 19:31

الخليل في جلسة الموازنة: 3 مؤشرات لا تزال تشكل إستنزافا للوضع المالي هي حجم الرواتب وكلفة الدين العام ودعم مؤسسة الكهرباء

منذ 2 ساعة 16 July، 2019
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