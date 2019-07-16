الخليل في جلسة الموازنة: 3 مؤشرات لا تزال تشكل إستنزافا للوضع المالي هي حجم الرواتب وكلفة الدين العام ودعم مؤسسة الكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 19:31
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل أئمة الجمعة والجماعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
الإمام الخامنئي: بريطانيا الخبيثة تقوم بقرصنة بحرية وتسرق سفننا وتضفي على جريمتها صبغة قانونية وهذا لن يمر من دون رد
الإمام الخامنئي: الدول الأوروبية لم تنفذ التزاماتها بالاتفاق النووي ولن نكون ضعفاء أمام ذلك
الإمام الخامنئي: لقد بدأنا بتقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي وهذا الأمر من المؤكد أنه سيستمر وهو البداية
الإمام الخامنئي: الأوروبيون لم ينفذوا 11 بنداً من تعهداتهم والمشاكل بيننا وبينهم سببه تكبرهم
المتحدث باسم منظمة للطاقة الذرية الإيرانية: سنلتزم بمستوى الـ4,5 بالمئة لتخصيب اليورانيوم ولم نقرر تخطي هذا المستوى
وزير الحرب الاميركي بالوكالة: لا نريد حربا مع ايران ونريد العودة لمسار المفاوضات معهم دون شروط
مجلس النواب اللبناني يستكمل جلساته لمناقشة مشروع موازنة العام 2019 والتي تستمر على مدى 3 أيام
النائب حسن فضل الله خلال جلسة مناقشة الموازنة: سنكمل معركة الفساد وسننتصر فيها لكنها بحاجة لنفس طويل
النائب فضل الله: نريد أن نحمي المسار المستقبلي للمالية العامة عبر تحديد المسؤول ولن نترك الذي حصل دون محاسبة
مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يوقف العمل بالسياج الشائك مقابل حولا بعد احتجاج الجيش اللبناني على عمله خارج الخط الازرق
مراسل المنار: استشهاد الطفل طارق أحمد ذبانية "7 سنوات" بعد دهسه من قبل مستوطنين غرب الخليل
وزير الدفاع الاميركي بالوكالة: تسلم تركيا منظومة "أس400" يهدد أمنها وأمن الناتو
رويترز: بريطانيا سترسل بارجة ثالثة وناقلات الى الخليج الفارسي
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تقدم استقالتها من منصبها والاستقالة تدخل حيز التنفيذ في 12 ايلول
الخليل في جلسة الموازنة: 3 مؤشرات لا تزال تشكل إستنزافا للوضع المالي هي حجم الرواتب وكلفة الدين العام ودعم مؤسسة الكهرباء
منذ 2 ساعة
16 July، 2019
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