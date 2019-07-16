العراق: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اميركية لاستثمار حقل نفطي جنوب البلاد

أعلنت وزارة النفط العراقية أن مذكرة تفاهم لاستثمار غاز حقل أرطاوي جنوب البلاد ستوقع الأربعاء مع شركة “هانيويل” الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، “أعلن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد عن التوقيع يوم غد الأربعاء على مذكرة التفاهم الخاصة باستثمار غاز حقل أرطاوي جنوب البلاد بين شركتي غاز الجنوب وهانيويل الأميركية، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان”.

وأضاف البيان أن “هذه المذكرة التي تتحول لاحقاً إلى عقد يهدف إلى استثمار الغاز من 5 حقول نفطية، وتأتي ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية من حقول محافظة البصرة، بهدف تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الجاف والسائل والمكثفات، وإيقاف حرق الغاز والحفاظ على البيئة”.

المصدر: سبوتنيك