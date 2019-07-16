روسيا: أجهزة الأمن تحبط نشاط قناة للهجرة غير الشرعية في موسكو

أعلنت السلطات الروسية أن اجهزة الامن تمكنت من إحباط نشاط قناة للهجرة غير الشرعية تعمل في موسكو، وتم اعتقال ستة أشخاص.

وقالت السلطات الثلاثاء “أحبط المحققون مشاركة أفراد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، نشاط هجرة غير شرعية في العاصمة”.

وتابعت السلطات “قام ثلاثة موظفين من دائرة شؤون الهجرة والجوازات في موسكو وثلاثة من المتعاونين معهم، بتنظيم إقامة غير قانونية لمواطنين أجانب على الأراضي الروسية، بهدف كسب المال”.

واضافت السلطات “كما قاموا بجمع وتقديم وثائق مزورة إلى إدارة الهجرة و الجوازات في موسكو، لتسجيل هجرة الأجانب ونتيجة لأنشطتهم تم وضع تسجيلات مزورة لأكثر من 190 مواطنًا أجنبيا”.

المصدر: سبوتنيك