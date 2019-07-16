حركة المرور خانقة على جميع الطرقات في مدينة صيدا باتجاه جسر الاولي بسبب تدابير أمنية في المحلة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 16:03

حركة المرور خانقة على جميع الطرقات في مدينة صيدا باتجاه جسر الاولي بسبب تدابير أمنية في المحلة (التحكم المروري)

منذ 28 mins 16 July، 2019
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