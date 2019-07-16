الخارجية الفلسطينية تحمّل سلطات العدو مسؤولية وفاة الأسير نصار طقاطقة وتطالب بتحقيق دولي

حمّلت الخارجية الفلسطينية حكومة العدو الاسرائيلي كامل المسؤولية عن وفاة الشاب الفلسطيني الأسير في معتقل نيتسان الرملة نصار طقاطقة، فجر الثلاثاء، مطالبة بتحقيق دولي للوقوف على ملابسات الحادث. وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان الثلاثاء، على أن “الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الأمنية ومصلحة السجون الإسرائيلية يتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن وفاة طقاطقة (31 عاما) أثناء خضوعه للتحقيق من جانب القوات الإسرائيلية”. وطالبت الخارجية الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الصليب الأحمر الدولي للوقوف على ملابسات وتفاصيل ما وصفتها بـ “الجريمة العنصرية” وبتوفير الحماية القانونية والسياسية للأسرى جميعاً، محملة السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

واضافت أن “استشهاد طقاطقة في أقبية التحقيق يستدعي تحركاً عاجلاً من (المحكمة) الجنائية الدولية وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين”. كما نددت الخارجية الفلسطينية بما وصفته “لامبالاة” منظمات المجتمع الدولي ومجالسه المختصة إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت “لامبالاة المجتمع الدولي تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب مثل هذه الفظائع”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية