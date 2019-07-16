الزعنون في رسالة الى الرئيس بري: نتطلع الى حكمته في معالجة آثار قرار وزارة العمل

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون نوه فيها بمواقف رئيس المجلس في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية متطلعا الى حكمة الرئيس برّي وخبرته في معالجة الاثار السلبية لقرار وزارة العمل تجاه بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين.

نص الرسالة

وجاء في نص الرسالة:

“اننا في المجلس الوطني الفلسطيني اذ نتابع مواقفكم الصلبة والتي لا تلين في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية والمحاولات الاميركية الاسرائيلية للنيل من حقوق شعبنا المشروعة في العودة والدولة، فإننا نؤكد لكم حرصنا الشديد على لبنان واستقراره كما هو حرصنا وإصرارنا على النضال سويا ليعود اللاجئ الفلسطيني الذي تستضيفه لبنان مشكورة منذ 71 عاما، وكافة اللاجئين الى ارضهم وديارهم التي شردوا منها بفعل الارهاب وآلة القتل الاسرائيلي”.

لا يساورنا الشك أبدا في حرصكم العالي على ان يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بكرامة وانسانية الى حين عودتهم الى ديارهم ، ولذلك فإننا نتطلع الى حكمتكم وخبرتكم الممتدة في معالجة الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق الحكومة اللبنانية لقانون العمل والاجراءات التي قامت بها وزارة العمل اللبنانية في حق اصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين مما الحق اضرارا كبيرة بالحقوق الانسانية والمدنية واغلاق ابواب المعيشة امام اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في بلدكم الشقيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام