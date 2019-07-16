الإمام الخامنئي: القرصنة البحرية البريطانية لن تمر من دون رد

أكد الإمام السيد علي الخامنئي الثلاثاء، أن الاتحاد الاوروبي لم ينفذ التعهدات الـ11″ في ما يتعلق بالاتفاق النووي الايراني، مضيفاً أن القرصنة البحرية البريطانية “لن تمر من دون رد.” ورأى الإمام الخامنئي، خلال استقبال أئمة الجمعة في مختلف مدن البلاد، في حسينية الامام الخميني(رض) في طهران، أن “اوروبا تعهدت بـ11 تعهداً ولم تفي بأي منهم وعندما بدأنا اليوم بتقليص التعهدات بدأت أوروبا بالتقدم”. وأعلن الإمام الخامنئي أن “تقليص التعهدات سيستمر في الاتفاق النووي”، مؤكداً أن ايران لن تدع القرصنة البحرية البريطانية لناقلة النفط الايرانية تمر من دون رد.

المصدر: تسنيم