بيونغ يانغ تلوح بصواريخها من جديد وتتهم واشنطن بنكث عهودها!

حذرت كوريا الشمالية، من أن المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية ستعرض مفاوضات نزع السلاح النووي مع واشنطن للخطر، ولوحت بإمكانية استئناف التجارب النووية والصاروخية.

واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بانتهاك روح المفاوضات بين الرئيس، دونالد ترامب، والزعيم، كيم جونغ أون، من خلال إصرار واشنطن على إجراء المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، المقررة الشهر المقبل، مشيرة إلى أن ترامب اتفق مع كيم خلال اجتماعهما الأول في سنغافورة العام الماضي، على تعليق القيام بالمناورات العسكرية، التي تعتبرها بيونغ يانغ استفزازا.

وأوضحت الوزارة أن وعد بيونغ يانغ بوقف التجارب النووية والصاروخية كان على أمل تحسين العلاقات الثنائية، و”ليس نصا قانونيا”.

وتساءلت “هل نحن ملزمون بالوفاء بالوعد من جانب واحد، عندما لا يفعل الجانب الآخر الشيء نفسه؟”

المصدر: وكالات