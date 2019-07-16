حصة السياحة في الاقتصاد الايراني تجاوزت 8 مليارات دولار

قال مساعد الرئيس الايراني رئيس منظمة التراث والسياحة علي اصغر مونسان أن حصة قطاع السياحة في الاقتصاد الايراني تجاوزت 8 مليارات دولار في العام الماضي (الايراني انتهى في 20 آذار/ مارس 2019) وفق بيانات البنك المركزي الايراني.

وقال مونسان خلال زيارته للمناطق الأثرية والسياحية في محافظة قزوين اليوم الاثنين، إن هذا العدد يشكل 3 بالمئة من اجمالي عوائد البلاد من العملات الاجنبية ومن المتوقع رفعه الى 6 بالمئة.

واضاف: إن رفع حصة عوائد القطاع السياحي في ايران الى 6 بالمئة يتطلب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار.

وأكد على ضرورة تقليص مراحل البيروقراطية الادارية للمستثمرين حيث ينبغي ان تصدر التراخيص في غضون 10 ايام فقط بدلا من مضي عدة أشهر.

وفي سياق آخر وصف محافظة قزوين بأنها تضم مناطق تاريخية وسياحية عديدة، مؤكدا على ضرورة تشييد فنادق من الدرجة الاولى في المحافظة.

ونوه الى أن حجم الاستثمارات في القطاع السياحي بمحافظة قزوين تبلغ7 تريليونات و 400 مليار ريال ومن المؤمل الارتقاء بمكانة القطاع السياحي فيها بفضل انجاز هذه المشاريع.

المصدر: وكالة انباء فارس