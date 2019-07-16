اعتصام في مخيم الجليل في بعلبك احتجاجا على قرارات وزارة العمل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 16 2019 - 12:21

اعتصام في مخيم الجليل في بعلبك احتجاجا على قرارات وزارة العمل

منذ 32 mins 16 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة