#وزير_الخارجية_التركي: لا نريد أن تخلق صفقة إس- 400 مشاكل مع الولايات المتحدة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 12:21

#وزير_الخارجية_التركي: لا نريد أن تخلق صفقة إس- 400 مشاكل مع الولايات المتحدة (سبوتنيك)

منذ 33 mins 16 July، 2019
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