#وزير_الخارجية_التركي: لا نريد أن تخلق صفقة إس- 400 مشاكل مع الولايات المتحدة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 12:21
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#وزير_الخارجية_التركي: لا نريد أن تخلق صفقة إس- 400 مشاكل مع الولايات المتحدة (سبوتنيك)
منذ 33 mins
16 July، 2019
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