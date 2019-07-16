الرئيس بري: سيكون جلسة لمجلس الوزراء إبان الجلسة العامة لمناقشة الموازنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 16 2019 - 12:22

الرئيس بري: سيكون جلسة لمجلس الوزراء إبان الجلسة العامة لمناقشة الموازنة

منذ 35 mins 16 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة