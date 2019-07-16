تفكيك شبكة تصنيع سيارات “فيراري” مقلدة في البرازيل

فككت الشرطة البرازيلية شبكة في جنوب البلد كانت تصنع سيارات فارهة مقلدة من ماركتي “فيراري” و”لامبورغيني”، وتبيعها بأسعار أدنى من تلك السائدة في السوق.

وقالت الشرطة المدنية في إتاجاي في ولاية سانتا كاتارينا إن “قطع السيارات المقلدة من ماركتي فيراري ولامبورغيني كانت تجمع بناء على الطلبيات، وتباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وسيلاحق أصحاب المصنع بتهمة انتهاك “الملكية الصناعية”. وضبطت الشرطة خلال مداهمتها المنشأة عدة قطع كانت معدة لصنع سيارات فارهة مقلدة.

وفتحت شرطة سانتا كاتارينا تحقيقا في هذا الشأن بعد تلقيها شكاوى من وكلاء الماركتين الإيطاليتين.

المصدر: سكاي نيوز