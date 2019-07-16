الشيخ ياسين: البطالة لا تحل بقرارات تحرم اللاجئ الفلسطيني من لقمة عيشه

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ان “ازمة البطالة في لبنان لا تحل بقرارات تحرم اللاجئ الفلسطيني من لقمة عيشه، بل عبر سياسة تنموية تلحظ خصوصية اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وتقدر مساهمته في الاقتصاد اللبناني”.

وأكد في تصريح ان “الواقع الصعب الذي يعاني منه لبنان على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي أسبابه داخلية بالدرجة الاولى، وعلى رأسها الفساد والمفسدون الذين انهكوا الدولة اللبنانية وجعلوها لخدمة سياستهم واحزابهم ومشاريعهم الخاصة”.

وقال” إن لبنان دولة مقاومة، ولذا فإن من مقاومته حماية حق العودة وتعزيز صمود اللاجئ الفلسطيني، ولذا فالدولة اللبنانية كما هي مطالبة برفض كل اشكال التوطين كذلك عليها دعم صمود اللاجئ الفلسطيني”.

ودعا الجهات الفلسطينية الى”التعاون مع الجهات اللبنانية الرسمية لحل هذه المشكلة بأسرع وقت وبهدوء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام