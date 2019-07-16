ادارة سجون الاحتلال تغلق كافة المعتقلات بعد استشهاد الاسير الفلسطيني نصر طقاطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 08:20

ادارة سجون الاحتلال تغلق كافة المعتقلات بعد استشهاد الاسير الفلسطيني نصر طقاطقة

منذ 12 mins 16 July، 2019
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