احصاءات غرفة التحكم: 26 جريحاً في 21 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 08:20
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الخارجية الإيرانية: ملتزمون بتعهداتنا ضمن الاتفاق النووي بالقدر الذي ينفذ فيه الطرف المقابل تعهداته
احصاءات غرفة التحكم: 26 جريحاً في 21 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 29 mins
16 July، 2019
لبنان
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