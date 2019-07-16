أردوغان: سيتم الانتهاء من نصب منظومات “إس-400” في تركيا بحلول أبريل 2020

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملية نصب منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز “إس-400″، التي اشترتها أنقرة من موسكو، ستنجز حتى أبريل 2020.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها، مساء اليوم الاثنين، في مطار أتاتورك باسطنبول بمناسبة الذكرى الـ 3 لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، إنه سيتم تجهيز منظومات “إس-400” في أماكنها مع حلول أبريل العام 2020.

كما شدد الرئيس التركي على أن منظومات “إس-400″، التي أثار شراؤها من روسيا توترا بالغا بين تركيا والولايات المتحدة، “تمثل أسلحة دفاعية لا هجومية”، معتبرا أن هذا النظام هو “الأقوى عالميا” من نوعه.

وفي كلمة أخرى ألقاها خلال افتتاح المبنى الجديد لمديرية أمن العاصمة أنقرة، أكد أردوغان أن بلاده تستهدف عقب بدء استلامها “إس-400” الإنتاج المشترك لمنظومات الدفاع الجوي مع روسيا.

ولفت أردوغان إلى أن بلاده ستنتهي من استلام المنظومات كاملة بحلول أبريل 2020، وتابع: “سنغدو من الدول المعدودة في حيازة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، والهدف حاليا المشاركة في الإنتاج مع روسيا”.

وتستمر عملية شحن معدات المنظومة الدفاعية إلى تركيا، حيث وصلت، في وقت سابق الاثنين، طائرة تاسعة تقل معدات المنظومة إلى قاعدة مرتد الجوية بأنقرة.

المصدر: وكالة الاناضول