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July 16 2019 - 03:44

جونسون: لن أدعم حرب ترامب ضد إيران

منذ 1 ساعة 16 July، 2019
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
أخبار دولية - بريطانيا

أعلن بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق والمرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس الوزراء، أنه لن يدعم عمليات عسكرية محتملة تطلقها الولايات المتحدة ضد إيران.

وقال جونسون خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسه وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت جرت الاثنين: “إذا سألتموني ما إذا كنت سأدعم العمل العسكري ضد إيران حال اختياري رئيسا للوزراء، فالجواب سيكون لا”.

وأوضح جونسون أنه لا يؤمن بأن الحرب مع إيران “خيار عقلاني” للغرب، مضيفا: “ايجب أن تكون الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للمضي قدما”.

من جانبه، أيد هانت موقف جونسون، مبديا شكوكا بأن الولايات المتحدة تسعى حقا إلى الدخول في صراع عسكري مع ايران”.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت في مايو الماضي أنها قررت الاستقالة بعد أن تعرضت للضغوطات من البرلمان بسبب فشلها في إبرام اتفاق مرض بشأن انسحاب المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي. وستبقى في منصبي رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين إلى حين اختيار الحزب زعيما جديدا له. ومن المفترض أن تنتهي عملية تغيير الزعيم في النصف الثاني من يوليو الجاري.

المصدر: وكالات

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