شهيد وجرحى بتفجير مزدوج استهدف مسجدا جنوب بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية باستشهاد شخص وإصابة عدة آخرين جراء تفجير مزدوج استهدف، اليوم الاثنين، مسجدا جنوب بغداد.

وأوضحت المصادر أن التفجير المزدوج نفذ بواسطة حزام ناسف وعبوة متفجرة، واستهدف مجلس عزاء داخل مسجد بمنطقة المعالف جنوبي بالعاصمة العراقية.

وقال مصدر أمني لموقع “السومرية نيوز”، إن “الانفجار الأول نجم عن عبوة ناسفة داخل الحسينية. والتفجير الثاني عبارة عن حزام ناسف داخل الحسينية نفسها”.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الهجوم أسفر عن استشهاد شخص، فيما سقط بالتفجير، حسب مصادر مختلفة، بين 4 إلى 6 مصابين، ووصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب.

المصدر: السومرية نيوز