كنعان: لا اتمنى للهيئة العامة تحمل مسؤولية الغاء تعديلات لجنة المال الاصلاحية

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان “الموازنة ليست مثالية، ولكن من الظلم القول: لا اصلاح فيها، وان كان غير كاف، اذ كان يمكن ادخال اصلاحات اضافية لو احالت الحكومة الموازنة ضمن المهلة الدستورية”.

وقال كنعان في حديث تلفزيوني، عشية جلسات اقرار الموازنة في المجلس النيابي: “يحق للهيئة العامة ان تعدل في مواد الموازنة لكنني لا اتمنى لها ان تتحمل مسؤولية الغاء تعديلات لجنة المال الاصلاحية”.

وعن قطوعات الحسابات قال: “موقفنا هو نفسه منذ 2010، برفض التسوية على الحسابات المالية، وطلب الحكومة مهلة اضافية للتدقيق في الحسابات يبقي الملف مفتوحا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام