حراك المتعاقدين: للمشاركة الكثيفة غدا بالتحرك اثناء انعقاد المجلس النيابي

دعا منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان اليوم، “الأساتذة المتعاقدين الى المشاركة الكثيفة والواسعة لكافة اطياف المتعاقدين غدا الثلاثاء امام المجلس النيابي الساعة الخامسة عصرا، اثناء انعقاد جلسات المجلس وذلك لتذكير النواب، وتحديدا نواب لجنة التربية النيابية، بالحقوق النائمة المسحوقة والمنسية من عشرات السنين،التي تخص الأساتذة المتعاقدين وهي – الحق بالتثبيت – الحق بالضمان الفوري لكافة الأساتذة المتعاقدين -الحق ببدل النقل – الحق بالمراقبة اثناء “الامتحانات المدرسية” وعدم منع “أي متعاقد” من حقه بحجة توفير المال للسلطة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام