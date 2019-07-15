باسيل: لم نعطل ولا نية لدينا لتعطيل الحكومة وسنصوت مع الموازنة

أشار رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل إلى أن “رئيس الحكومة سعد الحريري يرتقي أن يجد حلا سياسيا للمشكلة التي حصلت في قبرشمون وهو مصر على عدم الدخول في جلسة للحكومة قبل إيجاد الحل”، واكد “أننا لم نعطل الجلسة الحكومية الماضية ولا نية لدينا بتعطيل الجلسات الحكومية”.

ولفت باسيل في حديث له بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” الاثنين إلى أنه “مع عدم رضانا عن بعض الأمور سنصوت مع الموازنة ولن نتخذ كغيرنا موقفا شعبويا”، وتابع “يجب الانتهاء من هذه الموازنة ونقرها بأمورها السيئة والايجابية والذهاب لبحث موازنة الـ2020”.

وقال باسيل “هذه الموازنة عندما تقر يجب ان ننتبه إلى انها ليست الحل”، واضاف أن “نقاش الموازنة لعام 2020 يبدأ بأيلول ويجب الانتهاء منها ضمن المهل الدستورية”، ولفت إلى أن “موازنة الـ2020 تبقى فيها المشكلة نفسها وهي حجم الدين العام والقطاع العام وتخفيض العجز بالكهرباء، وهناك موضوع الانفاق الذي جرى برفض سياسي لتخفيضه ويجب انجازه بالموازنة المقبلة”.

واوضح باسيل “بالمحصلة نعرف ان الموازنة ليست مبنية على رؤية اقتصادية لكنها عمل الحكومة ككل وعليها ان تتحمل مسؤوليتها”، وتابع “الاصلاح بدأناه في هذه الموازنة لكن لا يمكن القول عنها انها الموازنة الاصلاحية، فوتنا فرصة القيام باصلاح حقيقي لأنه للأسف حافظت القوى السياسية على محيماتها ونأمل الا نفوت فرصة الـ2020″، وطالب “بقطع الحساب منذ 1993 حتى 2017”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام