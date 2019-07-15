متحدث القوات المسلحة: عملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة الاستهداف بالشكل الذي لايتوقعه النظام السعودي طالما استمر في عدوانه وحصاره – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2019 - 18:57

متحدث القوات المسلحة: عملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة الاستهداف بالشكل الذي لايتوقعه النظام السعودي طالما استمر في عدوانه وحصاره

منذ 26 mins 15 July، 2019
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