#متحدث_القوات_المسلحة: الهجوم الجوي على قاعدة #خميس_مشيط استهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2019 - 18:57

#متحدث_القوات_المسلحة: الهجوم الجوي على قاعدة #خميس_مشيط استهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى

منذ 29 mins 15 July، 2019
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