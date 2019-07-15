الشيخ قاسم: نصر تموز هو لكل اللبنانيين الحريصين على الوحدة والتحرير

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “نصر تموز هو لكل من ساهم فيه وأحبه ودعمه، هو نصر اللبنانيين الحريصين على الوحدة والتحرير”.

موقف الشيخ قاسم جاء الاثنين خلال استقباله وفدا من علماء قرى عكار وفعالياتها برئاسة الشيخ مؤمن الرفاعي، جاء مهنئا قيادة الحزب في مناسبة انتصار تموز.

وقال الشيخ قاسم “لبنان يعاني من أزمة بنيوية، وإذا أردنا إنصاف المواطن، يجب أن تحل المؤسسات الوطنية محل الخيارات الطائفية ومن أهمها مجلس الخدمة المدنية حيث تجري الإمتحانات فينجح أصحاب الجدارة والكفاية”.

وأضاف الشيخ قاسم “من حق كل مواطن أن يحصل على الخدمات الإجتماعية وإصلاح البنية التحتية وسنعمل لتكون على قاعدة الإهتمام بالمناطق الأكثر حرمانا كعكار وبعلبك الهرمل وغيرها”، وتابع “سنقترح أن توزع المشاريع على قاعدة الحاجة وليس على القاعدة الطائفية حصرا لتعزيز اللحمة بين المواطنين وليشعروا أنهم في وطن واحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام