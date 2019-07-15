مداهمات صهيونية في الضفة الغربية وتوغل جرافات جنوب قطاع غزة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيش وتخريب لمنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر فلسطينية أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت شابة فلسطينية من منزلها في بلدة (تَقوُع) قرب بيت لحم. ولفتت الى ان المداهمات تركزت في بيت لحم ونابلس وجنين وقلقيلية ورام الله.

كما اعتقلت، قوات الاحتلال شابين من منطقة بيت جالا، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار على مركبة كانا يستقلانها.

وفي قطاع غزة، توغلت أحدى عشرة جرافة اسرائيلية لمسافة محدودة في محيط بوابة المطبق شرق مدينة رفح جنوب القطاع وشرعت بأعمال تجريف بالمكان.

كما استهدفت زوارق الاحتلال بنيران اسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية شمال القطاع على بعد ثلاثة اميال.

المصدر: قناة المنار