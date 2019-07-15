عبد اللهيان يضع الأسد في صورة تطورات الملف النووي الإيراني

وضع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان الرئيس السوري بشار الأسد في صورة تطورات الملف النووي الإيراني والسياسة التي انتهجتها القيادة الإيرانية لحماية مصالح شعبها في مواجهة السياسات العدوانية التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضده.

من جهته، جدد الرئيس الأسد، خلال استقباله عبداللهيان والوفد المرافق له، دعم سورية لإيران في وجه هذه التهديدات والإجراءات الأميركية غير القانونية بحق الشعب الإيراني. كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات السورية الإيرانية ومستجدات الحرب على الإرهاب في سورية والأوضاع في المنطقة.

المصدر: موقع المنار