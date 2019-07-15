لجنة الخارجية النيابية: العقوبات الاميركية بحق نائبين لبنانيين هي خطوة عدوانية

عقدت لجنة الشؤون الخارحية والمغتربين النيابية جلسة برئاسة رئيسة اللجنة النائب ياسين جابر، وحضور عدد من النواب أعضاء اللجنة.

وعرضت اللجنة “موضوع العقوبات الاميركية التي فرضها على زميلين من اعضاء المجلس النيابي”، واستنكرت “هذه الخطوة العدوانية التي لم تراع الحصانة التي يتمتع بها كل نائب منتخب من الشعب”.

واعتبرت اللجنة ان “خير تعبير عن موقفها وموقف المجلس النيابي من هذا القضية عبر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري”، وتابعت “هي اذ تثني على هذا الموقف، كما تثني ايضا على موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في استنكار هذه الخطوة”، وشددت على “ضرورة ان يكون هناك تحرك لبناني باتجاه الولايات المتحدة الاميركية حتى لا يتم التمادي في هكذا خطوات”.

كما اقرت اللجنة:

– مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 4862 تاريخ 21/5/2019 الرامي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية تبادل وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

– مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 4938 تاريخ 21/6/2019، الرامي الى طلب المراقبة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرسمية (الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق زوق مصبح – جعيتا).

-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5088 تاريخ 2/7/2019، الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين وزارة الدفاع الوطني من الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع الوطني في الجمهورية الهلينية حول التعاون العسكري .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام