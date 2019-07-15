“لجنة الدفاع” عقدت جلسة في المجلس النيابي

عقدت “لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات” النيابية في لبنان الاثنين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب الاعضاء، كما حضر عن وزارة الداخلية فاتن ابو الحسن وعن وزارة المالية يوسف الزين.

وأرجأت اللجنة البت بالبند الاول المتعلق بالاستماع الى وزير الدفاع في شأن الشكوى المقدمة منه الى وزير العدل حول حصول مخالفات في المدرسة الحربية بسبب اعتذار وزير الدفاع عن الحضور لوجوده خارج لبنان.

وتابعت اللجنة درس البند الثاني المتعلق بموضوع البلديات واستمعت الى مقدمي اقتراحات القوانين الثلاثة وناقشوا مع النواب اقتراحاتهم.

ورأت اللجنة ان يصار الى تشكيل لجنة فرعية في الجلسة المقبلة لمتابعة هذا الملف.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام