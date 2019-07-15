“التوحيد والديمقراطي”: للحفاظ على وحدة الجبل وعدم المس بأمنه واستقراره

زار وفد من الحزب “الديمقراطي اللبناني” الاثنين مكتب حزب “التوحيد العربي” في بيروت، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وأكد المجتمعون خلال اللقاء على “أهمية وحدة الجبل بجميع مكوناته وأطيافه حفاظا على السلم الأهلي، وعدم المس بأمنه واستقراره”، مشددين على “ضرورة إحالة قضية حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، خصوصا وأن هذه الحادثة تشكل سابقة أمنية خطيرة تمس بأمن الدولة وهيبة مؤسساتها وبسط سلطتها على كل أراضيها”.

وحيا المجتمعون “المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على الجهود التي يبذلونها”، داعين “كافة الأطياف السياسية الى التنبه لخطورة الوضع القائم وتداعياته السلبية في حال عدم الإقتصاص من المتورطين والمحرضين الذين يعبثون بأمن البلد والإقلاع عن سياسة الأمن بالتراضي لما فيه خير الوطن والمواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام