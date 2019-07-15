لا تتجاهل مضاعفاتة.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم

يساعد المغنيسيوم القلب، والعضلات، والجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح، كما يساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما فيها إنتاج الطاقة وتقلص العضلات، بالإضافة إلى الحفاظ على الخلايا العصبية والعضلية.

يوجد حوالي 60٪ منه في العظام والباقي في أنسجة الجسم، وحوالي 1% فقط في الدم. ويحتاج الرجال البالغون 400 ملليغرام، والنساء 310 ملليغرامات.

عندما يتعذر على الجسم امتصاص المغنيسيوم بشكل صحيح، قد تحدث المشاكل التالية:

-نوبات قلبية غير منتظمة

-غثيان وقيء

-تعب وفقدان الشهية

-ضعف واضطراب عقلي

يوجد المغنيسيوم في جميع الأطعمة بكميات متفاوتة، ومنها البقوليات، واللوز، والكاجو، والحبوب الكاملة، وحبوب السمسم، وبذور دوار الشمس، وبذور اليقطين، وبذور الكتان، ودقيق الشوفان، والحليب، والموز، والذرة الحلوة، والبروكلي، والبازيلاء.

ويمكن أن يؤدي وجود الكثير من المغنيسيوم في الجسم إلى الغثيان والقيء، وانخفاض ضغط الدم، ومشاكل في القلب.

المصدر: سي ان ان