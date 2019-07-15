“ايران خودرو” تستهدف انتاج 100 الف سيارة بيجو 301

أعلن المدير التنفيذي لمجموعة ايران خودرو لصناعة السيارات، عن استهداف بالمرحلة الاولى انتاج 100 الف سيارة طراز بيجو 301 سنويا.

واوضح “هاشم يكه زارع” في تصريح على هامش مراسم تدشين خط الانتاج التجريبي لبيجو 301 اليوم الاثنين، أن هذه الطراز بلغ مرحلة الانتاج دون الاستعانة بشركة بيجو الفرنسية بنسبة توطين 60 بالمئة وستبلغ 80 بالمئة في مرحلة التسليم للمشترين.

واشار الى أن المرحلة الثانية من خطة تصنيع هذه السيارة تستهدف الوصول لـ 250 الف وحدة سنويا.

واكد أن حجم الاستثمارات في خط انتاج بيجو 301 بلغ نحو 60 مليون يورو.

المصدر: وكالة ارنا