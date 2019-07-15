جمعية تجار لبنان الشمالي: للتعويض على المتضررين من حريق طرابلس

أعربت جمعية تجار لبنان الشمالي، رئيسا وأعضاء، عن أسفها ل”المصاب الكارثي الأليم الذي حل بأصحاب البسطات في الحريق في منطقة الجسر دوار أبو علي”. وناشدت في بيان، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والهيئة العليا للإغاثة “الإسراع بمسح الأضرار والتعويض على المتضررين”.

كما طالبت رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين “العمل الفوري على إزالة الركام وتأمين ما يلزم لعودة الأمور إلى سابق عهدها، فطرابلس تعاني من ضغوطات اقتصادية مزمنة، وهذه الحادثة تزيد الطين بلة”، متمنية على الأجهزة الأمنية “كشف الفاعلين الذين يريدون أن يعبثوا في لقمة عيش هذه المدينة وأمنها وأمانها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام