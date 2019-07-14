الاتحاد الأوروبي يفتتح ثالث مقراته في منطقة الخليج

افتتحت المفوضة العليا لشؤون الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في الكويت، مقرا لبعثة الاتحاد الأوروبي، هو الثالث في منطقة الخليج.

وقالت فيديريكا موغيريني في حفل الافتتاح، اليوم الأحد: “هذه رسالة للمنطقة كلها بأن الاتحاد الأوروبي يعزز تواجده وانخراطه في الشرق الأوسط”.

وأضافت أن “ما يجري في الخليج يهم أوروبا، وما يجري في أوروبا يهم الخليج”.

وذكرت أن هذا ثالث مقرات الاتحاد الأوروبي في الخليج بعد مقري الرياض وأبو ظبي.

وتابعت قائلة إنه “في مرحلة من التوترات الإقليمية والعالمية، تمثل الكويت صوتا للحكمة وقوة للسلام وهو ما يجعلنا شركاء”.

وجاء افتتاح المقر في وقت تشهد المنطقة توترات متصاعدة بسبب الخلاف المتفاقم بين واشنطن وطهران، وتبادل البلدين تهديدات بعد إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية الشهر الماضي، ووقوع هجمات ضد ناقلات نفط قرب مضيق هرمز في مايو ويونيو، وجهت إثرهما الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى طهران بالوقوف خلف الهجمات، وهو ما نفته إيران.

كما تتهم السعودية والإمارات والبحرين، إيران بالعمل على زعزعة الاستقرار في الخليج. في المقابل، تقيم طهران علاقات جيدة مع الدول الخليجية الأخرى، الكويت وقطر وسلطنة عمان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية